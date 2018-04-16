 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

وزارة التخطيط تعلن عن جائزة "التميز الحكومي" بحضور وزراء من الإمارات

02:06 م الإثنين 16 أبريل 2018
وزارة التخطيط تعلن عن جائزة "التميز الحكومي" بحضور وزراء من الإمارات

وزارة التخطيط

كتبت- إيمان منصور:

تعلن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء، للإعلان عن جائزة التميز الحكومي.

وقالت الوزارة إنها ستعلن أيضا عن أطر التعاون الحكومي بين مصر ودولة الإمارات بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإمارتي محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة السعادة وجودة الحياة، عهود الرومي.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت في تصريحات سابقة، إن الوزارة ستعلن عن جوائز للعناصر المتميزة في الجهاز الإداري للدولة، من أجل تسليط الضوء على ققص النجارخ في الجهاز الحكومي، على حد قولها.

وزارة التخطيط جائزة التميز الحكومي الإمارات مؤتمر صحفي

الخبر التالى:

شركة نيازا تتفاوض مع الإنتاج الحربي لتشغيل خط إنتاج لمبات الليد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان