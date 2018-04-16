وزارة التخطيط تعلن عن جائزة "التميز الحكومي" بحضور وزراء من الإمارات

كتبت- إيمان منصور:

تعلن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء، للإعلان عن جائزة التميز الحكومي.

وقالت الوزارة إنها ستعلن أيضا عن أطر التعاون الحكومي بين مصر ودولة الإمارات بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإمارتي محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة السعادة وجودة الحياة، عهود الرومي.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت في تصريحات سابقة، إن الوزارة ستعلن عن جوائز للعناصر المتميزة في الجهاز الإداري للدولة، من أجل تسليط الضوء على ققص النجارخ في الجهاز الحكومي، على حد قولها.