بنك القاهرة يستهدف إطلاق مكاتب تمثيلية جديدة في أفريقيا وروسيا والصين

كتبت-منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط لتوسيع أعماله في السوق الأفريقي وتدشين مكاتب تمثيلية في بعض دول القارة السمراء.

ويضع البنك خطة لإعادة هيكلة فرع البنك في أـوغندا حتى يحصل على حصة سوقية كبيرة من السوق الأوغندي، كما يدرس أيضا التواجد في قارة آسيا في دول الصين وروسيا، بحسب فايد .

وقال فايد لمصراوي إن خطة البنك داخليا تعتمد على تعميق الانتشار الجغرافي للبنك على مستوى الجمهورية حيث يمتلك شبكة فروع تصل حاليا إلى 235 فرعا ومكتب تمثيل مما يساهم في توصيل خدمات البنك لعملائنا بسهولة.

وقرر مجلس إدارة البنك وضع خطة لإعادة تطوير شبكة فروعه على مدار 3 سنوات القادمة باستخدام أفضل التصميمات العالمية لتضاهي البنوك العالمية في تقديم خدمة العملاء.

وقال فايد إن الخطة ستبدأ من المحافظات الرئيسية أولا وهم القاهرة والجيزة والأسكندرية وبورسعيد ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات لتنتهي عملية تطوير وتجديد الفروع في غضون 3 سنوات.

ويستهدف البنك تدشين ما بين 40 إلى 50 فرعا جديدا سنويا خلال 3 سنوات القادمة ليترواح إجمالي عدد الفروع ما بين 355 و 385 فرعا في 3 سنوات مقابل 235 فرعا، لتحقيق الانتشار الجغرافي بشكل أكبر وأوسع.

وقال فايد إن خطة الانتشار الجغرافي تركز على الانتشار في محافظات الصعيد والوجه البحري والمناطق الصناعية وبعض المناطق التي يوجد بها عملاء المشروعات متناهية الصغر بهدف جذب شريحة العملاء المستهدفين من أصحاب هذه المشروعات، مع توفير خدمات وحلول مصرفية تساهم في جذب هؤلاء العملاء.