3 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع في الصباح.

كما صعد سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع في الصباح.

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع في الصباح.

بينما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.