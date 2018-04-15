انطلاق مؤتمر حابي للاستثمار برعاية سحر نصر 29 أبريل

القاهرة- مصراوي:

يعقد مؤتمر حابي للاستثمار، تحت رعاية وحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يوم الأحد 29 إبريل الجاري، بعنوان مصر على خريطة استثمارات العالم.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع ممثلي الاستثمارات العربية، والإفريقية والآسيوية، والأمريكية والأوروبية في 3 جلسات، تناقش كل منها مستقبل الاستثمار الخارجي في مصر وخطط عمل الشركات المصرية والأجنبية في الفترة المقبلة، وتكتلات الأعمال المصرية الأجنبية المشتركة.

تناقش الجلسة الأولى موقع مصر على خريطة الاستثمارات الخليجية خلال العام الجاري، وفرص وتحديات الاستثمار في عدد من القطاعات منها الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، والكشف عن القطاعات الاقتصادية الجاذبة لمستثمرى الخليج العربي خلال الوقت الحالي وترتيبها بقائمة الأولويات، وهل يحظى القطاع المالي غير المصرفي باهتمام رؤوس أموال الخليج مثل القطاع المصرفي.

وترصد الجلسة الثانية رؤية ممثلي الأعمال الأوروبية والأمريكية لوضع وبيئة الاستثمار في مصر على ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفرص تعظيم الاستفادة من المحافظ الاستثمارية التي تستهدف أسواق منطقة الشرق الأوسط، وخطط الشركات للتوسع في القطاع الصناعي بعد تطور البنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات، وتحليل الفرص والتحديات في مجال المدن التكنولوجية الجديدة، والإجراءات اللازمة لاستعادة مصر وضعها على خريطة السياحة العالمية.

أما الجلسة الثالثة فتناقش قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الاهتمام الحكومى بالعلاقات الاقتصادية المشتركة مع دول آسيا و القارة السمراء، من خلال بحث التحديات و الفرص بالقطاعات الاكثر جذبا لرؤوس الأموال الأفرواسيوية، والعناصر المحفزة لتبادل الاستثمارات بين هذه الدول، وفرص تكرار تجربة تصنيع الالكترونيات على الأراضى المصرية والتى بادرت بها شركتا سامسونج وال جى الكوريتان، والخطط التوسعية للشركات المصرية بالقارة .

كما يشهد المؤتمر سلسلة من المقابلات الصحفية مع شخصيات رفيعة المستوى، يتم خلالها الكشف عن تفاصيل تطور الخطط الاقتصادية فى حقائب الوزراء ودور الكيانات الممثلة لمجتمع الأعمال فى مواجهة تحديات قطاعاتهم واقتناص الفرص المتاحة أمامها.

فى سياق متصل، يشهد المؤتمر الإعلان عن بوابة حابي الاقتصادية، التي تسعى لتقديم محتوى متطور بمختلف أشكال العرض وبنموذج جديد، إضافة إلى جريدة حابى التي سيتم توزيع عددها الأول على هامش المؤتمر.

يضم الفريق المؤسس لبوابة وجريدة حابي وشركة حابي المنظمة للمؤتمر كل من أحمد رضوان مدير التحرير السابق لجريدة المال، وسيشغل منصب رئيس تحرير حابي، وياسمين منير ورضوى إبراهيم نائبتاه السابقتين في جريدة المال، وستشغلان منصب مدير التحرير.