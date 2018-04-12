أرباح بنك فصيل الإسلامي ترتفع 77% في الربع الأول من 2018

كتب - مصطفى عيد:

أظهر بيان من بنك فيصل الإسلامي المصري اليوم الخميس عن مؤشرات نتائج الأعمال غير المجمعة، زيادة صافي ربح البنك خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 76.9% مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وبحسب البيان الذي أرسله البنك للبورصة، بلغ صافي ربح البنك خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 778 مليون جنيه مقابل 439.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.

وبلغت إيرادات البنك خلال الربع الأول من 2018 نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 29.6%.

وقال البنك في بيان اليوم، إن زيادة صافي الربح خلال الربع الأول تعود إلى زيادة إيرادات البنك خلال الفترة وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى إعادة استثمار أدوات دين استحقت "متوسط عائدها 10% سنويا بعد خصم الضرائب" في عمليات مضاربات مع البنوك "متوسط عائدها 18.75% سنويا".