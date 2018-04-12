البنك الأهلي يوقف شهادة الـ 17% ويطرح أخرى بعائد متغير

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، إنه قرر التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17% الذي يصرف كل 3 شهور ومدتها 12 شهر، وذلك اعتبارا من نهاية عمل اليوم الخميس.

وأضاف البنك في بيان حصل عليه مصراوي، إن أصحاب الشهادات الذين سبق لهم شراؤها سوف يتمتعون بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم.

وقال البنك الأهلي إن هذا القرار ياتي في "في ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية".

وكان البنك المركزي قرر قبل أسبوعين، خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك مع استمرار تراجع معدل التضخم السنوي.

وأعلن البنك الأهلي في بيانه عن طرح منتج إدخاري جديد بعائد متغير اعتباراً من الأحد المقبل.

وقال البنك إنه سيصدر "الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور ويتغير دورياً.

وأوضح أن الفائدة على الشهادة الجديدة سوف تحتسب بواقع ربع في المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري، .

"وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتباراً من الأحد المقبل هو 17% سنوياً ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزي المصري"، بحسب البيان.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.