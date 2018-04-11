رئيس الحديد والصلب: فتح المظاريف الفنية لـ 5 شركات بمناقصة توريد الفحم

كتبت- شيماء حفظي:

قال سامي عبدالرحمن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الشركة تنظر اليوم المظاريف الفنية لخمس شركات متقدمة لمناقصة توريد الفحم للشركة.

وأضاف رئيس الشركة، في تصريح لمصراوي، أنه من المنتظر أن تنهي الشركة فتح المظاريف اليوم، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل فتح المظاريف المالية للشركات المقبولة فنيا.

وقال عبدالرحمن، إن الشركات المتقدمة بينها 3 شركات صينية، وواحدة أمريكية، وأخرى روسية.

واعتمدت الشركة في الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2018 – 2019، استيراد كمية 50 ألف طن فحم كوك من الخارج، نظرا لعدم إمكانية شركة النصر لفحم الكوك على توفير الفحم اللازم لعملية الإنتاج بالكامل.

ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الذي أرسلته الشركة للبورصة اليوم، تورد شركة الكوك فحما بكمية 292 مليون طن لشركة الحديد والصلب خلال العام المقبل، و"لا يوجد بديل لتوفير الفحم غير الاستيراد من الخارج".

وقالت الشركة في محضر الجمعية العامة، اليوم، إنها طرحت أيضا مناقصة لتوريد كمية 600 ألف طن قطران، لاحتياج الشركة الشديد لأنه يستخدم في البطانة الحرارية للمحولات.

وكان رئيس الشركة، قال في حوار سابق لمصراوي، الشهر الماضي، إنه لا يمكن الاستغناء عن الفحم في إنتاج الصلب، وأن الشركة تسعى لتوفير احتياجها منه سواء بالاعتماد على شركة الكوك أو الاستيراد اعتمادا على موارد الشركة.

وارتفعت خسائر الشركة، خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 22.6% لتسجل 231.3 مليون جنيه، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقرر وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، وقف مناقصات تطوير شركة الحديد والصلب، والتي كانت الشركة طرحتها العام الماضي، وتلقت عددا من العروض من شركات عالمية للمشاركة في تطوير خط إنتاجها، وإنشاء مصنع جديد.

وتعاني الشركة من تقادم تكنولوجيا التصنيع المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، بحسب أحد محاضر جمعياتها العمومية السابقة.

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