أسعار المستهلكين الأمريكيين تسجل أول انخفاض في 10 شهور

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 10 شهور خلال مارس بفعل انخفاض تكاليف البنزين، لكن التضخم الأساسي ظل قويا في ظل ارتفاع أسعار الرعاية الصحية وإيجارات المنازل.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.1% الشهر الماضي، وهو أول وأكبر انخفاض منذ مايو عام 2017، بعدما قفز 0.2% في فبراير.

وخلال 12 شهرا حتى مارس، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%. وكان ذلك أكبر ارتفاع سنوي في عام وجاء بعد زيادة نسبتها 2.2% آفي فبراي، بحسب رويترز.

وباستبعاد الغذاء والطاقة، وهما المكونان الأكثر تقلبا، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% تماشيا مع الزيادة في فبراير.

وارتفع ما يطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1% على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2017 بعد زيادة نسبتها 1.8% في فبراير الماضي.

ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أعلى الآن من متوسط الزيادة السنوية في الأعوام العشرة الماضية البالغ 1.8%، وفقا لرويترز.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغير يذكر في مارس وأن يزيد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2%. ومن المرجح أن تكون الزيادة في قراءة التضخم على أساس شهري مؤقتة حيث أظهر تقرير يوم الثلاثاءأن أسعار المنتجين زادت بقوة في مارس في ظل زيادات قوية في تكاليف الرعاية الصحية والغذاء.

وارتفع المؤشر الأساسي لسعر المستهلك بدعم من زيادة الإيجارات وتكاليف الرعاية الصحية.