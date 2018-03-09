تركيا قد ترد بإجراءات طويلة الأجل على الرسوم الأمريكية على الصلب

القاهرة- وكالات:

قال جميل ارتيم مستشار الرئيس التركي اليوم الجمعة في حديث لقناة (تي.آر.تي) التلفزيونية الإخبارية الحكومية إن بلاده قد ترد بإجراءات طويلة الأجل على رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، جاءت تصريحات ارتيم بعد أن مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في قراره بفرض رسوم نسبتها 25% على واردات بلاده من الصلب.

وكان ارتيم قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تركيا قد ترد على مثل تلك الخطوة من جانب الولايات المتحدة عبر زيادة الرسوم على واردات القطن الأمريكي.