بريطانيا ستعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعفاءات من رسوم جمركية أمريكية

القاهرة- وكالات:

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إن بلاده ستعمل مع الاتحاد الأوروبي على دراسة فرص أي إعفاءات من رسوم جمركية توشك الولايات المتحدة على فرضها على المعادن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم بحسب وكالة رويترز

كان الاتحاد الأوروبي قال إنه يجب أن يُعفي من الرسوم الجمركية لأن الكتلة الموحدة حليف مقرب للولايات المتحدة. وتستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس من العام القادم.

وقال المتحدث "الرسوم الجمركية ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة مشكلة فائض الطاقة (الإنتاجية)". وأضاف "سنعمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لدراسة فرص الإعفاءات".