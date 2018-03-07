التضامن تسترد 45 مليون جنيه من مستحقات العمال المصريين في اليونان

كتبت - ياسمين سليم:



قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الأربعاء، إنها تمكنت بالتعاون مع مؤسسة التأمينات اليونانية من تحويل 45 مليون جنيه اشتراكات 182 حالة حرجة (شيخوخة وعجز ووفاة) لمصريين سبق عملهم بجمهورية اليونان.



وقالت الوزارة: "بالفعل تم تحويل مبلغ 2.132.775 يورو وبما يعادل 45.132.325 جنيه لتلك الحالات كبداية لاستكمال تحويل باقي مستحقات المصريين".



وأضافت أن يأتي ذلك في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لليونان بشأن رعاية العمال المصريين باليونان، ومد الحماية الاجتماعية لهم، ومتابعة تحويل مستحقاتهم في التأمين الاجتماعي.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن، إنه تم تشكيل وفد من الوزارة لمتابعة تلك المشكلة وبصفة خاصة مستحقات الحالات الحرجة (شيخوخة وعجز ووفاة)، والتفاوض حول صياغة اتفاقية تأمينية جديدة تلقى قبول الجانبين وتحمي حقوق العمالة المصرية باليونان.



وأضافت والي أنه بموجب المبلغ المحول لكل مؤمن عليه يتم حساب مدة الاشتراك وصرف المعاش والمتجمدات التي تستحق له، وفي حالة وجود فائض من المبالغ المحولة يتم صرفه للمؤمن عليه.



وتجاوز المعاش الشهري في بعض الحالات 4900 جنيه شهريا، وبعض المتجمدات 300 ألف جنيه، وذلك وفقا لكل حالة على حدى، بحسب البيان.



كما طالبت الوزيرة خلال المباحثات الثنائية التي انتهت منذ أيام، بضرورة استكمال تحويل 110 حالة حرجة أخرى، ووعد الجانب اليوناني بالاستجابة في أسرع وقت.



وتوجد اتفاقية ثنائية بين مصر واليونان في مجال التأمين الاجتماعي لتحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين، ومنع الازدواج التأميني، وتقضي بتحويل الاشتراكات التأمينية في حالة العودة للبلد الموطن من أجل اكتساب الحق في المعاش.



وسبق أن توقفت مؤسسة التأمينات اليونانية عن تحويل مستحقات العاملين المصريين منذ عام 2009 وحتى زيارة السيسي وإثارة موضوع الحقوق التأمينية للمصريين، بحسب الوزارة.