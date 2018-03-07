زيادة جديدة في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، بنحو 4 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، نتيجة زيادة سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 652 جنيها مقابل 648 جنيها، بالأمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 559 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 745 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5218 جنيها، بحسب نجيب.

وأرجع نجيب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية إلى زيادة سعر المعدن عالميا ليسجل 1333 دولارا للأوقية مقابل 1322 دولا للأوقية بالأمس.

وعالميا، سجل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1333.1 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز اليوم الأربعاء.

وقالت رويترز إن أسعار الذهب اليوم الأربعاء تعد متراجعة بعدما بلغت في وقت سابق أعلى مستوى لها في أسبوع مع تراجع الدولار والأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمضي قدما في فرض رسوم على الواردات ليثير المخاوف مجددا من احتمال نشوب حرب تجارية.