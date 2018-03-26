بورصات الشرق الأوسط تتباين والسعودية ترتفع رغم هجمات صاروخية

القهرة- مصراوي:

تباين أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الإثنين مع تجاهل المستثمرين في السعودية بشكل كبير تصعيدا واضحا لحرب المملكة في اليمن والمستمرة منذ ثلاث سنوات، بعدما تسبب الصراع في مقتل أول مدني في الرياض.

وأسقطت الدفاعات الجوية السعودية سبعة صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن فوق المملكة مساء يوم الأحد مما أسفر عن مقتل مواطن مصري في الرياض.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية نحو 0.6% في أوائل التعاملات، لكنه تعافى ليغلق مرتفعا 0.2%، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 1.8%، وكان أحد المساهمين الرئيسيين في صعود السوق. وصعد سهم المتقدمة للبتروكيماويات، وهو سهم قيادي آخر، بنسبة 4.6%، حيث سيبدأ تداوله من الأول من أبريل دون الحق في توزيعات الأرباح.

وتتدفق أموال أجنبية على معادن وأسهم سعودية أخرى تحسبا لإنضمام الرياض المتوقع إلى مؤشرات أسواق ناشئة أواخر هذا العام وفي العام القادم.

وزاد سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية 3.3%، بعدما سجلت الشركة صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 77.9 مليون ريال، متجاوزا توقعات سيكو البحرين لربح قدره 63.7 مليون ريال.

وفي دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 1.2%، بعدما تراجع يوم الأحد 2.7% إلى أدنى مستوى إغلاق له في 21 شهرا بسبب القلق من آفاق سوق العقارات المحلية، وفقا لرويترز.

لكن مؤشر سوق دبي أغلق منخفضا 0.4% مع هبوط سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للمتنزهات الترفيهية 2.7 %. وسجلت الشركة خسارة بلغت 1.12 مليار درهم في العام الماضي بعدما واجهت صعوبات في تحقيق المستوى المستهدف المبدئي لعدد الزائرين.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.5% مع تراجع سهم بنك قطر الأول 0.4%، وكان الأكثر تداولا في السوق للجلسة الثانية على التوالي، حسبما ذكرت رويترز.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 2.6 % مسجلا أعلى مستوياته منذ بدء تداوله في بورصة الإمارة في الأول من أبريل 2017، بعد اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7% مع صعود سهم القلعة القابضة للاستثمار 10%، وكان الرابح الأكبر في السوق. وارتفع السهم، الذي جرى تداوله قرب مستويات قياسية منخفضة العام الماضي، بنحو 59% على مدى الشهر الأخير.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. زاد المؤشر 0.2% إلى 7857 نقطة.

- دبي.. هبط المؤشر 0.4% إلى 3104 نقاط.

- أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 4651 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 8712 نقطة.

- مصر.. صعد المؤشر 0.7% إلى 17104 نقاط.

- الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 6624 نقطة.

- البحرين.. نزل المؤشر 0.7% إلى 1326 نقطة.

- سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.9% إلى 4758 نقطة.