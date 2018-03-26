لاجارد تقترح صندوقا للأزمات لمنطقة اليورو

القاهرة- وكالات:

اقترحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي، بحسب وكالة رويترز.

وفي كلمة ألقتها في برلين أشادت لاجارد بما وصفته بأنه "تحسن مستدام وواسع النطاق" في الاقتصاد العالمي.

لكنها أشارت إلى أن هناك "رياحا معاكسة قوية" تهدد النمو، مضيفة "ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية القصيرة النظر".

وكي تتأهب المنطقة لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حثت لاجارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي محسن والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية.

وأضافت أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين، وفقا لرويترز.

والصندوق المقترح سيتلقي مساهمات سنوية من دول منطقة اليورو لتكوين أصول في أوقات الوفرة، ومن ثم يمكن أن تتلقى تلك الدول تحويلات في أوقات الأزمات.

وقالت لاجارد إنه في الظروف الاستثنائية يمكن للدول الاقتراض من الصندوق وسداد القروض بمساهمات مستقبلية.

والتحويلات من الصندوق مرهونة بالتزام الأعضاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي. كما أوصت لاجارد بأن تدفع الدول علاوة في أوقات الوفرة على حسب المزايا التي يحصلون عليها خلال الأزمات.