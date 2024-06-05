خذوا حذركم.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

وزير العمل يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين والأراضى

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الخميس 6 يونيو والجمعة 7 يونيو، يشهدان ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت "غانم"، بحسب منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى فى الظل 41 درجة مئوية، مطالبة المواطنين، بأخذ حذرهم.

وبحسب بيان "الأرصاد"، الأربعاء، يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالي، وتستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

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