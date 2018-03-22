32 مليون جنيه حصيلة البنك الأهلي من بيع شهادة أمان المصريين

كتبت- منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع نحو 22 ألف شهادة من شهادات أمان المصريين، بقيمة 32 مليون جنيه، خلال أسبوعين.

ويعمل البنك حاليا على تجميع بيانات 500 ألف طلب لشراء الشهادات من قبل الشركا، لإصدار شهادات جماعية، بحسب ما قاله أبوالفتوح لمصراوي.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" منذ أكثر من أسبوعين تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

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