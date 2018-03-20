بدء فعاليات ملتقى الكويت للاستثمار بفرص قيمتها 100 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى (الكويت للاستثمار 2018)، والذي يهدف لتسليط الضوء على ما توفره الكويت من فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الملتقى، يستعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في عدة قطاعات في الكويت.

واضافت أن الملتقى يشارك فيه نخبة من قيادات القطاع الخاص في الكويت، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، وكبار رجال الأعمال الكويتيين، ورؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة فى الكويت، بالإضافة الى وفود دولية عديدة.

وتتضمن جلسات الملتقى عرضا للفرص الاستثمارية فى الكويت فى المستقبل والتسهيلات التجارية الممنوحة، مع عرض الخيارات المتاحة في القطاعات الحيوية، وخطط التنمية ، بالإضافة الى التقدم والتوقعات الخاصة برؤية (الكويت 2035).