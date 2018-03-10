"الأهلي" يضخ 1.4 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة تطوير المنشات السياحية

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي لتطوير المنشات السياحية والفنادق النيلية العائمة.

وأضاف أبوالفتوح لمصراوي، أن هذه التمويلات استفاد بها 15 فندقا في شرم الشيخ والغردقة.

وأطلق البنك المركزي مبادرة في فبراير 2017، لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر فائدة بسيطة متناقصة 10%، بفترة سداد حدها الأقصى 10 سنوات.

وخصص البنك 5 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المبادرة التي طرحت بعد اجتماعات بين البنك المركزي والمستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع واحتياجاته وقتها.

وقال أبو الفتوح إن محفظة قطاع السياحة في البنك تبلغ 20 مليار جنيه من بينها 10 مليارات جنيه ديونا غير منتظمة.

وأضاف أن البنك يعمل على إعادة هيكلة مديونية بعض المتعثرين الذين تعثروا لأسباب لا إرادية بهدف مساعدتهم على سداد مستحقات البنك.

وقال أبوالفتوح إن البنك الأهلي يسعى إلى زيادة محفظة قروضه الإجمالية إلى 420 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 407 مليار جنيه حاليا، مشيرا إلى أن البنك رفع السقف الائتماني لتمويل لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه، لتلبية احتياجات الشركات العاملة فى هذا القطاع وذلك للمرة الرابعة.