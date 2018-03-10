بنك القاهرة يروج لشهادة "أمان" بين عملاء المشروعات متناهية الصغر

كتبت- منال المصري

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك يعمل حاليا، على تسويق شهادة أمان المصريين بيت عملائه في قطاع المشروعات متناهية الصغر.

ويبلغ عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر في البنك حوالي 170 الف عميل بمحفظة ائتمانية تتجاوز 2.7 مليار جنيه، بحسب ما قاله فايد.

وباع البنك عدد 1600 شهادة أمان بقيمة 2.2 مليون جنيه في أول أسبوع من طرح الشهادة، التي تلقى إقبالا متزايدا خاصة في المحافظات، وفقا لما قاله فايد لمصراوي.

وكشف فايد عن قيام البنك حاليا بترتيب قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح إحدى شركات قطاع البترول.

ويعمل البنك على إعادة هيكلة إدارة تدبير القروض بحيث تستحوذ على دور أكبر في توسيع نشاط البنك في إدارة تدبير القروض الكبرى لقطاعات مختلفة، بحسب فايد.

وقال رئيس البنك إن محفظة القروض بلغت حوالي 45 مليار جنيه.

ويستهدف البنك مضاعفة محفظة المشروعات متناهية الصغر بنهاية 2018.

وقال فايد إن بنك القاهرة يسعى إلى تفعيل خدمة المحفظة الذكية على قاعدة عملاء متناهي الصغر، لتكون نقطة الانطلاق على تحفيز العملاء على استخدامها بهدف جذب عملاء جدد وتحقيق مبدأ الشمول المالي، موضحا أن استخدام هذه الخدمة يساعد في تحسين سرعة معدلات تسديد القروض على العملاء وكذلك تقليل الضغط على الفروع.

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