المركزي: الدين الخارجي يرتفع إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن ديسمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتعتبر هذه الزيادة هي الأقل منذ الربع الثاني من عام 2015-2016، والتي سجلت وقتها نحو 1.6 مليار دولار.

ووصلت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.2% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 33.6% في نهاية يونيو الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي أعلى مستوياته عند 38.2 مليار دولار، وذلك بعد أن واصل ارتفاعه للشهر السادس عشر على التوالي مسجلا أكبر زيادة في 6 أشهر بنحو 1.2 مليار دولار.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في يناير الماضي.