بعد تعافي الأسواق العالمية.. البورصة تصعد 2% بدعم من مشتريات الأجانب والعرب

كتبت- شيماء حفظي:

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تعافت السوق الأمريكية من موجة الانخفاض التي لحقتها على مدار أكثر من جلسة.

وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة اليوم، على صعود بنسبة 2.17% عند مستوى 15037نقطة.

وكان السوق المصري قد تراجع أمس بنسبة 1.6% في نهاية التعاملات، تأثرا بالهبوط الحاد التي شهدته الأسواق الأمريكية والأوروبية خلال الأيام الماضية.

وصعد مؤشر EGx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.9% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.4%.

وارتفعت البورصة، اليوم، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب، حيث سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 396.8 مليون جنيه، والعرب بقيمة 39.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 436.2 مليون جنيه.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة في جلسة تداول أخرى متقلبة أمس الثلاثاء مع تعافي المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي جلسة تداول أمس مرتفعا 2.33%، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.74%، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 2.13%..

ووفقا لوكالة رويترز، سجلت جميع القطاعات في أوروبا أداءً إيجابيا مما ساعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الارتفاع 0.4% بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش.

وشهدت البورصة الأمريكية تراجعات حادة خلال تعاملات يومي الجمعة والاثنين الماضيين.