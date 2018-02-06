أسعار الذهب في مصر ترتفع بسبب صعودها عالميا

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو جنيهين خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك تأثرا بصعود سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 655 جنيها، وعيار 18 صعد إلى 562 جنيها.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 748 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

وقال نجيب إن سعر الأوقية ارتفع عالميا خلال تعاملات اليوم مما دفع أسعار السوق المحلية إلى زيادة طفيفة بنحو جنيهين للجرام الواحد.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء في ظل الاتجاه النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام شكلت ضغطا على السوق، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1342.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش بعد أن زاد 0.5% يوم الإثنين.

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