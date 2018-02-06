البورصة تعود للتراجع متأثرة بالأزمة العالمية وتهبط 1.6% في نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

قلصت البورصة خسائرها الصباحية، وأنهت تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.6%، عند مستوى 14717 نقطة.

وكانت البورصة افتتحت تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة أكثر من 3%، متأثرة بالتراجع الحاد في أسواق المال الأمريكية والعالمية.

كما هبط المؤشر Egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.4%، ومؤشر Egx100 الأوسع نطاقا بنحو 2%، بنهاية التعاملات.

وقال محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسرة، لمصراوي، إن البورصة تراجعت اليوم بسبب التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق المالية العالمية.

وهوى مؤشر داو جونز الصناعي في البورصة الأمريكية 1175 نقطة، وذلك في أسوأ تراجع منذ عام 2008.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة الأمريكية متراجعا 4.6% عند 24345.75 نقطة.

كما تراجعت أسواق الأسهم في لندن وآسيا متأثرة بانخفاض المؤشرات الأمريكية.

ومنذ أكثر من جلسة اجتاحت موجة بيعية في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بفعل المخاوف المتنامية بشأن التضخم وارتفاع عائدات السندات.

وبحسب النجار فإن السوق المصرية، سيكون عليها متابعة أداء المؤشرات الأمريكية خلال الجلسة المقبلة، لتحديد قيمة تأثر مؤشراتها.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، صافي شراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، و62 مليون جنيه، على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقمية 85.5 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي قد تراجع يوم الأحد الماضي تأثرا بموجة البيع العالمية، إلا أنه ارتفع أمس بنهاية التعاملات.