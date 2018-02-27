أرباح الشركة العربية للمحابس تقفز 599% العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة العربية للمحابس، إن صافي ربحها خلال العام الماضي ارتفع بنحو 599% عن العام السابق، ليصل إلى 12.4 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مبيعاتها زادت خلال العام بنسبة 85.7% لتسجل نحو 65 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع الشركة تحسن الوضع الاقتصادي وزيادة العمل بمشروعات توصيل الغاز للمنازل في المرحلة المقبلة.

وكان طارق الملا، وزير البترول، قال الشهر الماضي، إن الوزارة تعكف على توصيل الغاز الطبيعي لنحو مليون و350 ألف حدة سكنية سنويًا، بعد توصيله لنحو 700 ألف وحدة سكنية الفترة الماضية.

وتعمل العربية للمحابس، في إنتاج وتجميع كافة أنواع المحابس والحنفيات والخلاطات والوصلات من جميع أنواع الخامات والسبائك لجميع الاستخدامات.