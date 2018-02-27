وزير الصناعة: 10 ملايين جنيه استثمارات أكاديمية "NASS" للتعليم الفني

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي استثمارات أكاديمية "NASS" للتعليم الفني ونفل المعرفة والتكنولوجيا يبلغ نحو 10 ملايين جنيه ويعمل بها 20 فردا.

وأضاف الوزير خلال جولته بالأكاديمية، أن مساحتها تصل إلى 26 ألف متر، وأنشأت في 2012، وتتولى تخريج نحو 1500 خريج ومتدرب سنويا.

وقال إنه منذ بدء نشاط الأكاديمية تم تخريج 5000 خريج، بينهم 600 فني ومهندس تدريب لمشروعات الطاقة المنفذة بين شركة سيمنس ووزارة الكهرباء، حيث يتم إلحاق 80% من الخريجين بفرص العمل.

وتفقد الوزير خلال الجولة، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتجمع الصناعي E2 والمقام على مساحة 36 ألف متر مسطح، ويضم 42 وحدة، وتم إنشائه عام 2008.

وأوضح قابيل، أن المجمع يتميز باتباع أحدث أساليب التصميم التي تسمح بسرعة التنفيذ، وإتاحة الوحدة جاهزة بالتراخيص لسهولة بدء الإنتاج وممارسة النشاط مباشرة، حيث تتراوح مساحة الوحدة من 385 إلى 580 مترا مربعا.

وقال قابيل، إن تصميم الوحدات يسمح بإمكانية مضاعفة مساحة الوحدة حسب احتياج النشاط، كما تشمل كل وحدة جزءا إداريا بمساحة 110 مترا مربعا.

ويسمح الارتفاع الحر للوحدة بإقامة دور ميزانين لتلبية الاحتياجات الإدارية واللوجستية، كما يتم تخصيص منطقة انتظار لكل وحدة للاستغلال في تداول خامات ومنتجات النشاط، بحسب الوزير.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنظومة النمو الاقتصادى الشامل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع فكر ريادة الأعمال وتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح لكافة المشروعات الصغيرة.