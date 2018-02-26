المالية تعلن جدول زمني لطرح الشركات الحكومية في البورصة الأسبوع المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بطروحات الشركات الحكومية في البورصة خلال الأسبوع المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية، اليوم الإثنين.

ولم تسفر تصريحات المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال الفترة الأخيرة عن ملامح واضحة بشأن الشركات المتوقع البدء بطرحها أو التي يشملها البرنامج وهو ما أثار اللغط والتضارب بشأنها.

وتخطط الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، طرح مجموعة من الشركات والبنوك في البورصة، من زيادة إيراداتها، وضخ استثمارات جديدة في هذه المؤسسات، من أجل تطويرها.

وأضاف كجوك، أن الحكومة تستهدف من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من بين 20 و21% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 50 إلى 60%.

جاء ذلك خلال لقاء عمرو الجارحي وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كجوك، ومحمد معيط نائب الوزير لشؤون الخزانة.

وقال معيط إنه سيتم الانتهاء من ربط 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي خلال الشهر المقبل ضمن مشروع تطبيق الميكنة الكاملة للموازنة العامة للدولة "GFMIS".

وكانت الوزارة انتهت في ديسمبر الماضي من إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة.

وأضاف معيط أن هناك عددا من الإصلاحات التشريعية الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا، كما يتم العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.

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