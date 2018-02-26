وزير التجارة: 1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إن لبنان تحتل المركز التاسع بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحا أن تلك الاستثمارات سجلت ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر منذ عام 2011.

وأضاف في كلمته خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 674 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال قابيل، إن الوزارة تجري مفاوضات لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع إلى 2.2 مع إنهاء إتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين أكبر 3 تكتلات أفريقية.

وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حالياً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.

وقال إن الموسم الزراعي 2017-2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري، خاصة بعد إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبنانى وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان.

وقال قابيل إن وزارته، طرحت عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصري واللبناني.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظاً على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، وقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء لتعزيز تجارة الدواء بين البلدين.

كما شملت المبادرات، إطلاق مكتب التمثيل التجاري في لبنان مبادرة "إشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب الوزير.

ووجه فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقي الأعمال المصري اللبناني والمقرر عقده ببيروت نهاية شهر أبريل المقبل.