البترول والصناعة يقودان نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري

كتبت- إيمان منصور:

قادت قطاعات الاستخراجات البترولية والصناعة والتشييد والبناء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي بلغ 5.3%.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم السبت، ساهمت القطاعات الثلاثة بنسبة 35.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2017-2018.

واستحوذ قطاع الاستخراجات (االذي يشمل استكشاف وإنتاج البترول) على 14.1% من المساهمة في النمو خلال الربع الثاني، ثم قطاع الصناعات التحويلية 10.7%، والتشييد والبناء 10.7%.

وأعلنت وزارة البترول في منتصف ديسمبر الماضي - آخر شهور الربع الثاني - بدء الإنتاج من حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بمعدل إنتاج يومي 350 مليون قدم متر مكعب.

ووفقا للتقرير، ساهم قطاع الاتصالات بأقل نسبة في معدل النمو بمعدل 3.4%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.3%، وقناة السويس بنسبة 6.4%.

ويأتي ذلك على الرغم من أن قناة السويس والاتصالات تصدرا أكثر القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الثاني من العام، بنسبتي 13% و9.6% على التوالي.

وسجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري 5.2%.