وفد بلجيكي يضم 25 شركة يزور مصر الشهر المقبل

كتب - مصطفى عيد:

قال المكتب التجاري بسفارة بلجيكا بالقاهرة، إن وفدا بلجيكيا يضم 25 شركة متعددة المجالات سيزور مصر الشهر المقبل.

وأضاف المكتب في بيان، أن تلك الشركات ستبحث عن شركاء محليين لتمثيلها في مصر، ومساعدة الشركات المصرية علي التصدير للسوق الأوروبي، وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقالت هاجر مجدي، الملحق التجاري بالسفارة، إن البعثة تضم ممثلين من شركات متعددة القطاعات منها؛ القطاع المالي، والاستشاري، والبناء، والتصميم الجرافيكي، والصحة، والأثاث، والتأمين، والخدمات المصرفية، والكهرباء الأحمال الثقيلة، والملاحة، والأقمشة، الصلب، والحدائق المالية، والشاحنات، ومحركات السيارات والشاحنات، ومراكز التسوق.

ويضم الوفد شركات تصدر منتجاتها للسوق المصرية لما يقرب من 150 مليون يورو، بينما توجد شركات جديدة على السوق المصري، وبلغ التبادل التجاري الضعف بين البلدين منذ 2015، بحسب البيان.

كما يزور الوفد عددا من المؤسسات الحكومية، وممثلي الشركات المصرية متعددة الأحجام، للاستفادة بأقصى درجة ممكنة من التنوع في السوق المصري.

ووفقا للبيان، فإن الوفد أبدى اهتمامه الشديد بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، للبحث عن فرص واعدة، وكذلك تبادل الخبرات البلجيكية المصرية في البناء والتشييد والتطوير.

وينظم المكتب التجاري بسفارة بلجيكا بالقاهرة، بعثات تجارية كل عامين وكانت آخرها في يونيو عام 2016.

وكان أكبر وفد لممثلي الشركات البلجيكية زار مصر في عام 2008، برئاسة ولي عهد مملكة بلجيكا آنذاك الأمير فيليب - الملك الحالي - بحضور أكثر من مائة شركة بلجيكية ودولية.