12 جنيها للفاصوليا.. استقرار أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والخيار البلدي، والبرتقال واليوسفي والجوافة في سوق العبور اليوم الخميس، مقارنة بمستويات أمس.

وسجل سعر الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات، والكوسة بين 2.25 و3.75 جنيه، والفاصوليا بين 8 و12 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات.

البطاطس بين 1.8 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.25 و3.75 جنيه.

السبانخ بين 2 و3.25 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 8 و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.