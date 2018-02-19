بنك التنمية الصناعية يخفض الفائدة 1.25% على شهادة "المصري"

كتبت- منال المصري:

قال هيثم عبد الفتاح، مدير عام لجنة الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 1.25% على شهادة "المصرى" الثلاثية، ذات العائد الثابت لتصل إلى 15% بدلا من 16.25%.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن لجنة الأليكو، المسؤولة عن مراجعة أسعار الفائدة في البنك، قررت في اجتماعها أمس، الإبقاء على فائدة الودائع وحسابات التوفير دون تغيير.

وتراجعت أسعار الفائدة في البنك 1% على الشهادات متغيرة العائد، والتي ترتبط الفائدة عليها بسعر الكوريدور في البنك المركزي، بحسب عبدالفتاح.

وقرر البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ نوفمبر، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.