النفط يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي أسهم آسيا

القاهرة- وكالات:

واصلت أسعار النفط مكاسبها لتسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الإثنين مع انضمام الأسهم الآسيوية إلى موجة تعاف في الأسواق العالمية ومع تصاعد المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل من الممكن أن تتحرك ضد إيران نفسها وليس فقط ضد "وكلائها" في الشرق الأوسط بعد أن قربت حوادث عبر الحدود في سوريا الخصمين من مواجهة مباشرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 73 سنتا، أو ما يعادل 1.2%، إلى 62.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وكان الخام لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السابع من فبراير الجاري.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا، أو ما يعادل 0.8%، إلى 65.36 دولار عقب مكاسب تجاوزت 3% في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات أضعف من المعتاد بسبب عطلات في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع عدد الحفارات الأمريكية، وهو مؤشر للإنتاج في المستقبل، بواقع سبع حفارات إلى 798 حفارة وهو الأعلى منذ أبريل 2015 بحسب التقرير الأسبوعي من وحدة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك.