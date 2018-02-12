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6 بنوك ترفع أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

05:27 م الإثنين 12 فبراير 2018
6 بنوك ترفع أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

الدولار

كتب - مصطفى عيد:

رفعت 6 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش وقرشين في تعاملات مساء اليوم الإثنين مقارنة بمستويات بداية التعاملات، بينما بقى السعر مستقرا في 4 بنوك أخرى.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وصعد سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

ورفع البنك العربي الإفريقي سعر الدولار إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، في الصباح.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه البنك التجاري الدولي بنك القاهرة

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