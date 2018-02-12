الجمارك تحبط 73.5 ألف حالة تهريب في 42 شهرا بمستحقات 13.7 مليار جنيه

كتب - مصطفى عيد:

قال تقرير تلقاه وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصلحة الجمارك أحبطت 73 ألف و510 حالة تهريب جمركي خلال 42 شهرا تغطي الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية العام الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير محاضر بهذه الحالات وتحصيل نحو 852.8 مليون جنيه، حيث بلغت مستحقات الجمارك عنها من الضريبة الجمركية وغرامات التهريب نحو 13.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة السلع التي حاول المهربون إدخالها للبلاد وعدم سداد الضرائب عنها نحو 8.7 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن حالات التهريب تتضمن 1648 محضرا تتعلق بسجائر يستحق عنها للخزانة العامة نحو 547.5 مليون جنيه، و1146 محضرا لسلع مرفوضة وممنوع دخولها البلاد بمستحقات للخزانة العامة مليار و231 مليون جنيه.

كما شملت هذه الحالات 344 محضرا لمواد مخدرة تشمل هيروين وحشيش وبانجو قدرت مستحقات الدولة عنها بنحو 5 مليارات و773 مليون جنيه، و230 محضرا لشحنات من الترامادول والمنشطات بمستحقات للخزانة العامة بقيمة مليار و605 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المحاضر تضمنت أيضا 6744 محضرا تتعلق بملابس جاهزة يستحق عنها للخزانة العامة نحو 117.6 مليون جنيه، و136 محضرا تتعلق بأسلحة وذخائر يستحق عنها للخزانة العامة نحو 329.3 مليون جنيه، و81 محضرا تتعلق بأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية يستحق عنها نحو 3.7 مليون جنيه.

كما تشمل 53 محضرا تتعلق بألعاب نارية بمستحقات 883 مليون جنيه، و228 محضرا تتعلق بخمور بمستحقات 393 مليون جنيه، و149 محضرا لمشغولات ذهبية وفضية بمستحقات 22 مليون جنيه، و417 محضرا لتقديم فواتير مزورة بقيم أقل من الحقيقة بمستحقات 481.8 مليون جنيه.

وتضمنت المحاضر 49 ألف و784 محضرا لمخالفة الإعفاءات والنظم الخاصة بمستحقات 336.4 مليون جنيه، و181 محضرا تتعلق بالكيماويات ومبيدات حشرية ورد الضريبة بمستحقات 10.2 مليون جنيه، و602 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بمستحقات 293.5 مليون جنيه.