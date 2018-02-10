بفائدة 10.75%.. تفاصيل جديدة عن شهادة التأمين على العمالة الحرة

كتبت- منال المصري:

قال محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة ستعلن عن تفاصيل "شهادة أمان" الادخارية الجديدة، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الجاري، بالتعاون مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، وبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري.

وشهادة أمان، هي شهادة ادخارية، ذات عائد دوري، وتغطية تأمينية، بفئات تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه.

وتطرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي طالب الحكومة في مؤتمر لافتتاح الصوب الزراعية في مطروح، يوم الخميس الماضي، بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية.

وقالت مصادر مصرفية، إن العائد على هذه الشهادة سيكون 10.75% سنويا.

وقال يوسف، لمصراوي، إن القسط التأميني، سيكون بضعة جنيهات، تخصم من فائدة الشهادة، بحسب قيمة كل شهادة.

وعلم، مصراوي، أن الأقساط التأمينية على الشهادة، ستكون في حدود 4 جنيهات شهريا، على شهادة الـ 500 جنيه، و8 جنيهات على شهادة الألف جنيه، و12 جنيها على شهادة الـ 1500 جنيه، و16 جنيها على شهادة الـ 2000 جنيه، و20 جنيها على شهادة الـ 2500 جنيه، ستخصم من الفائدة على الشهادة.

وقال يوسف إن الشهادة الجديدة سوف يستفيد منها "الفئات المهمشة ومحدودي الدخل مثل العمالة المؤقتة أوالموسمية والمرأة المعيلة والفلاحين والمزارعين وكذلك العاملين أو الموظفين في شركات خاصة، وجميع المصريين الذين لا تتوافر لديهم تأمينات اجتماعية".

وطالب يوسف الشركات الخاصة بشراء هذه الشهادة للعاملين بها، الذين لا يمتلكون القدرة علي شرائها.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال على صفحته الرسمية على الفيس بوك، يوم الخميس الماضي، إن الرئيس السيسي، وجه بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، وبدون كشف طبي، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح بين 500 و٢٥٠٠ جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألفًا و٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى١٠ سنوات، بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.

وكانت مصادر مصرفية، قالت لمصراوي، يوم الخميس، إن الشهادة ستوزع عبر بنوك الاهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، تحت اسم شهادة "أمان".

وقالت المصادر إن أجل شهادة أمان 3 سنوات، تدفع مرة واحدة، ويتم تجديدها تلقائيا، وإنه يحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، ولكن تسقط عنه مزايا الشهادة المتمثلة في مبلغ التأمين.

وأضافت أن الشهادة تتيح للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهري أو قيمة التأمين دفعة واحدة بعد الوفاة سواء نتيجة حادث أو وفاة طبيعية.

ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولا إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.

وقال يوسف، لمصراوي، إن شركات إعادة تأمين عالمية ستشارم مع شركة مصر لتأمي الحياة، التابعة للقابضة، في تحمل التكلفة التأمينية للشهادة.

وأضاف أن شركات إعادة التأمين أعدت دراسات جدوى دقيقة للشهادة قبل الإعلان عنها.

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