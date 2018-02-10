بنك القاهرة يستهدف فتح 40 فرعا جديدا خلال 2018

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك يستهدف فتح 40 فرعا ووحدة جديدة خلال عام 2018 ليصل إجمالي عددها إلى 275 فرعا بنهاية العام.

وأضاف فايد، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطة تشمل فتح وكالات جديدة لخدمة المشروعات متناهية الصغر، والشركات المتوسطة والصغيرة، والتواجد في المناطق الصناعية.

وأشار إلى أن البنك يستهدف من خلال الفروع والوحدات الجديدة التركيز على المناطق النائية والصعيد، وتشجيع عملية تطوير الصناعة.

وقال طارق فايد إن البنك لديه خطة أيضا لتطوير شكل الفروع الحالية "من أجل راحة العملاء".

كما يسعى بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة للتوسع في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر والذي له فيه باع طويل منذ عام 2002، بحسب فايد.

وقال فايد إن البنك يستهدف زيادة عدد عملاء التمويل متناهي الصغر بين 30 و40% خلال العام الجاري، من نحو 150 ألف عميل حاليا وذلك تطبيقا لخطط الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي.

كما يستهدف البنك زيادة 30% في رصيد محفظة التمويل متناهي خلال عام 2018، والتي لم يذكر فايد قيمتها الحالية.

وأضاف فايد أن البنك يستهدف زيادة محفظة الائتمان بشكل عام بنسبة 30% خلال العام الجاري، عبر التوسع المتنوع وعدم التركيز على نشاط واحد فقط.

وتصل نسبة القروض إلى الودائع حاليا إلى نحو 40%، بحسب فايد، حيث تبلغ محفظة القروض حاليا نحو 42 مليار جنيه.

وقال طارق فايد إن البنك يستهدف زيادة صافي الربح في الفترة المقبلة من خلال تنويع مصادر الإقراض وتحسين الوساطة المالية وعمليات الصيرفة الإلكترونية.

وقبل نهاية العام الجاري سيدخل البنك خدمات "الإنترنت بانكنج" و"الموبايل بانكنج"، وستزيد الاستخدامات لخدمة محفظة الهاتف المحمول "موبايل وولت" التي أصدرها البنك مؤخرا، وفقا لفايد.