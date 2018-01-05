الشركة المالكة لكويك سيلفر بصدد الاستحواذ على منافستها بيلابونج مقابل 315 مليون دولار

سيدني (د ب أ):

أعلن مجلس إدارة شركة بيلابونج الاسترالية لملابس البحر موافقته على صفقة الاستحواذ عليها بواسطة شركة بورد رايدرز التي تمتلك العلامة التجارية الأمريكية المنافسة "كويك سيلفر" مقابل 315 مليون دولار.

ويتعين أن ينال العرض موافقة حملة الأسهم في شركة بيلابونج.

ويذكر أن بورد رايدرز مملوكة لشركة "أوكتري كابيتال مانجنت" التي تمتلك بالفعل حصة تبلغ 19 بالمئة في بيلابونج، كما تتحكم في جميع أسهم شركة كويك سيلفر تقريبا. وقدمت شركة أوكتري عرضها للاستحواذ على بيلابونج في ديسمبر الماضي.

وقال إيان بولارد رئيس مجلس إدارة بيلابونج في بيان إن قرار الموافقة على عرض الاستحواذ من أوكتري ناجم عن زيادة حجم الديون على الشركة.

وسوف يتم إرسال توصية مجلس إدارة بيلابونج إلى حملة الأسهم الشهر المقبل على أن يتم التصويت على الصفقة في مارس. وفي حالة المصادقة على القرار، فسوف يتم إتمام صفقة البيع في نيسان/ابريل.