النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة مبتعدة عن أعلى مستوى منذ عام 2015 حيث قوضت زيادة الإنتاج الأمريكي ارتفاعا نسبته 10% عن المستويات المتدنية التي جرى تسجيلها في ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية في إيران، بحسب وكالة روتيرز.

وبحسب رويترز، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره 6 سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ مايو 2015.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره 8 سنتات دون سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذي سجله يوم الخميس، وهو أيضا الأعلى منذ مايو 2015.

وقال تجار إن التوترات السياسية في إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قادت الأسعار إلى الارتفاع.

لكن نظرا لعدم تأثر إنتاج الخام بالاضطرابات في إيران في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يكسر الإنتاج الأمريكي حاجز10 ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قريب من مستويات إنتاج كل من روسيا والسعودية، أثيرت شكوك حول ما إذا كان الصعود قابلا للاستمرار.