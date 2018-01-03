انتقال مستشار وزير التخطيط إلى المعهد الدولي للنقل واللوجستيات

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الأربعاء، إن طارق الحصري، مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي، انتقل إلى منصب وكيلً المعهد الدولي للنقل واللوجيستيات.

وقال الحصري إنه عمل، ولمدة 28 عاما في الشأن العام، بينهم 14 عاما داخل الوزارات، غير أن تكليفه بالمنصب الجديد حال دون استمرار عمله في وزارة التخطيط، حيث يحتاج إلى التفرغ التام، وكان من المستحيل الجمع بين العملين.

وأضاف إنه يعتز كثيرًا بالفترة التي قضاها في هذه الوزارة، وتجمعه علاقات ودية بكل العاملين بها، وعلى رأسهم وزيرة التخطيط.

يُذكر أن طارق الحصري الذي شغل منصب مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، في السنوات الأربع الأخيرة، كان قد شغل مناصب متعددة خلال السنوات الثماني والعشرين الماضية، منهم 14 عامًا مستشارا ومساعدًا لعدد من السادة الوزراء. في وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتعليم.

وقالت الوزيرة هالة السعيد إن "الحصري أحد أفضل الشخصيات التي عملت معها، وهو مكسب لأي مكان، وكنا نتمنى استمراره، لكننا لن نقف في وجه طموحه المهني، وسنبني على الدور المهم الذي قام به في الفترة الماضية في إطار التطوير المؤسسي".

وأضافت "السعيد، سنحدد مع الحصري موعدًا لحفل تكريمه، والذي سيليق بالدور الكبير الذي قام به بالوزارة".