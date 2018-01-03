مصدر بفودافون: نواجه عطلا فنيا في الشبكة وجارٍ إصلاحه

كتبت-شيماء شلبي:

قال مصدر مسؤول بشركة فودافون مصر، لمصراوي اليوم الأربعاء إن الشركة واجهت عطلا فنيا أثر على شبكتها في بعض المناطق، وإنه جارٍ إصلاح العطل.

ولم يوضح المصدر سبب العطل الفني، مكتفيا بالقول إن المتخصصين الفنيين بالشركة يعملون على إصلاح العطل والوقوف على أسبابه.

وواجه مستخدمو شبكة فودافون منذ نحو ساعتين سقوطا في الشبكة في بعض المناطق أثر على إرسال وتلقي المكالمات والرسائل وخدمات الإنترنت.

واشتكى عدد من مستخدمي فودافون، من عجزهم عن إجراء اتصالات هاتفية، وانهمرت الشكاوى على حساب فودافون مصر في موقع تويتر، منذ الساعة الرابعة تقريبا.

وقال مستخدمون إنهم لا يستطيعون إجراء مكالمات على الإطلاق.وعلقت "فودافون" على الشكاوي ونصحت المستخدمين بالإجراء التالي "ممكن تجرب خطوات تنشيط الشبكة بأنك تختار الضبط – الشبكة – اختيار المشغل – يدوي – اختيار أي شبكة غير فودافون ثم اختيار فودافون وبعدين نقفل التليفون و نفتحه تاني وجرب تاني".​