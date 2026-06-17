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أول تعليق من مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر لمصراوي بشأن مستحقات حمزة عبد الكريم

كتب : محمد عبد السلام

12:40 ص 17/06/2026

حمزة عبد الكريم (6)

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كشف ضياء بهجت، مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، تفاصيل تحرك ناديه للمطالبة بالحصول على نسبة من قيمة انتقال حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى برشلونة الإسباني.

وقال بهجت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن نادي الكوم الأحمر تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بحقوقه في صفقة انتقال اللاعب، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بحق أصيل للنادي.

وأضاف: "تقدمنا بالفعل بالشكوى، ونتوقع الحصول على رد من اتحاد الكرة خلال ثلاثة أو أربعة أيام".

وأوضح مدير الكرة بالكوم الأحمر أنه في حال عدم التوصل إلى حل عبر الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن النادي سيتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوقه القانونية.

وأشار بهجت إلى أن أحد مسؤولي النادي الأهلي تواصل معه بشأن الأزمة، لكنه رفض الكشف عن الأسماء احترامًا لرغبة إدارة القلعة الحمراء، التي طلبت عدم الإفصاح عن تلك التفاصيل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود رغبة مشتركة في إنهاء الملف بشكل ودي، مشيرًا إلى أن هناك نية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون تصعيد.

وكان نادي الكوم الأحمر قد أعلن في وقت سابق امتلاكه مستندات تؤكد بداية مسيرة حمزة عبد الكريم داخل صفوفه، ما يمنحه - بحسب رؤيته - الحق في الحصول على نسبة من قيمة انتقال اللاعب.

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حمزة عبد الكريم الأهلي

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