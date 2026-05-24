الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

02:50 م 24/05/2026
  
  
    مران منتخب مصر (6)
    مران منتخب مصر (1)
    حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب مصر

أعلنت شركة العاصمة الإدارية، الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر لكرة القدم ونظيره منتخب روسيا لكرة القدم، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، موافقتها على إقامة اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الأجواء الجماهيرية المميزة التي يتميز بها الملعب التاريخي.

تذاكر مجانية للجماهير

كما وافقت الشركة على طرح تذاكر المباراة مجانًا للجماهير المصرية، احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك بهدف منح أكبر عدد ممكن من المشجعين فرصة حضور اللقاء ومساندة المنتخب الوطني قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتم حجز واستلام التذاكر من خلال تذكرتي وفق الآليات المنظمة لحضور المباريات الجماهيرية.

دعم المنتخب قبل المونديال

ويأتي هذا القرار في إطار دعم المنتخب الوطني خلال فترة الإعداد للمونديال، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير للاحتفال مع اللاعبين بأجواء مميزة تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا في استاد القاهرة، في ظل الحماس المتزايد لمتابعة المنتخب الوطني قبل خوض منافسات كأس العالم، ومساندة اللاعبين في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للبطولة العالمية.

منتخب مصر كأس العالم 2026 روسيا

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
