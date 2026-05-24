أعلنت شركة العاصمة الإدارية، الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر لكرة القدم ونظيره منتخب روسيا لكرة القدم، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، موافقتها على إقامة اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الأجواء الجماهيرية المميزة التي يتميز بها الملعب التاريخي.

تذاكر مجانية للجماهير

كما وافقت الشركة على طرح تذاكر المباراة مجانًا للجماهير المصرية، احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك بهدف منح أكبر عدد ممكن من المشجعين فرصة حضور اللقاء ومساندة المنتخب الوطني قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتم حجز واستلام التذاكر من خلال تذكرتي وفق الآليات المنظمة لحضور المباريات الجماهيرية.

دعم المنتخب قبل المونديال

ويأتي هذا القرار في إطار دعم المنتخب الوطني خلال فترة الإعداد للمونديال، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير للاحتفال مع اللاعبين بأجواء مميزة تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا في استاد القاهرة، في ظل الحماس المتزايد لمتابعة المنتخب الوطني قبل خوض منافسات كأس العالم، ومساندة اللاعبين في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للبطولة العالمية.

