أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلي الأندية التي طلبت الحصول علي الرخصة الأفريقية من أجل المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز، تقديم مستندات تفيد عدم وجود غرامات أو مستحقات متأخرة عليها في موعد أٌقصاه يوم 31 مايو الجاري.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأندية الثلاثة، أن الاتحاد الأفريقي "كاف" اشترط علي الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الحصول أولاً علي الرخصة الأفريقية للموسم الجديد مع تقديم ما يثبت تسوية مديونياتها كشرط أساسي للحصول علي هذه الرخصة.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه، أنه بعد تسليم الأندية للمستندات المطلوبة ستقوم إدارة التراخيص داخل الاتحاد بمراجعة الأوراق المقدمة من الأندية علي أن يكون من حق كل ناد الطعن لدي لجنة التظلمات التابعة لإدارة التراخيص وذلك حتى يوم 30 يونيو المقبل إذا كان للجنة التراخيص أي رفض للأوراق المطلوبة من أي ناد.

اقرأ أيضا :

هل انتهت علاقة حسين الشحات بالنادي الأهلي؟ .. تفاصيل