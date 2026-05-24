الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

اتحاد الكرة يطالب الزمالك وبيراميدز والأهلي بمستندات تسوية الديون قبل 31 مايو

كتب : رمضان حسن

01:57 م 24/05/2026

اتحاد الكرة المصري

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلي الأندية التي طلبت الحصول علي الرخصة الأفريقية من أجل المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز، تقديم مستندات تفيد عدم وجود غرامات أو مستحقات متأخرة عليها في موعد أٌقصاه يوم 31 مايو الجاري.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأندية الثلاثة، أن الاتحاد الأفريقي "كاف" اشترط علي الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية الحصول أولاً علي الرخصة الأفريقية للموسم الجديد مع تقديم ما يثبت تسوية مديونياتها كشرط أساسي للحصول علي هذه الرخصة.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه، أنه بعد تسليم الأندية للمستندات المطلوبة ستقوم إدارة التراخيص داخل الاتحاد بمراجعة الأوراق المقدمة من الأندية علي أن يكون من حق كل ناد الطعن لدي لجنة التظلمات التابعة لإدارة التراخيص وذلك حتى يوم 30 يونيو المقبل إذا كان للجنة التراخيص أي رفض للأوراق المطلوبة من أي ناد.

الاهلي الزمالك بيراميدز

4 أبراج قد تتخلص من القلق والخوف في العيد.. أبرزهم الثور
اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في مهرجان كان- من الأجمل؟
بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم
أفشة يودع الاتحاد السكندري : فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي
إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
