اقترب طارق حامد، نجم الزمالك السابق، من تولي منصب إداري جديد داخل القلعة البيضاء، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم مؤخرًا عقب نهاية تجربته الاحترافية الأخيرة مع نادي ضمك السعودي.

المنصب الجديد لطارق حامد في الزمالك

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن طارق حامد بات قريبًا من الانضمام إلى فريق العمل الخاص بـ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل، ضمن خطة النادي للاستفادة من خبراته الكبيرة داخل وخارج الملعب.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك استقرت على تعيين طارق حامد في منصب نائب مدير الكرة، إلى جانب عبدالناصر محمد، من أجل اكتساب خبرات إدارية تمهيدًا لتوليه المنصب بشكل كامل في المستقبل.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي إدارة الزمالك للاستعانة بأبناء النادي أصحاب الخبرات، ومنحهم الفرصة للعمل داخل المنظومة الإدارية والفنية خلال المرحلة المقبلة.

طارق حامد يشهد تتويج الزمالك بالدوري

وكان طارق حامد قد حرص على حضور المباراة الأخيرة للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا برفقة جون إدوارد، وهي المباراة التي شهدت تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، وسط احتفالات جماهيرية كبيرة داخل القلعة البيضاء.

