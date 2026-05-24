مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

ما هو منصب طارق حامد الجديد في الزمالك بعد موافقة جون إدوارد؟

كتب : محمد خيري

01:26 م 24/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد
  • عرض 12 صورة
    سام مرسي وطارق حامد
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد من تدريبات ضمك
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    طارق حامد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اقترب طارق حامد، نجم الزمالك السابق، من تولي منصب إداري جديد داخل القلعة البيضاء، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم مؤخرًا عقب نهاية تجربته الاحترافية الأخيرة مع نادي ضمك السعودي.

المنصب الجديد لطارق حامد في الزمالك

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن طارق حامد بات قريبًا من الانضمام إلى فريق العمل الخاص بـ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل، ضمن خطة النادي للاستفادة من خبراته الكبيرة داخل وخارج الملعب.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك استقرت على تعيين طارق حامد في منصب نائب مدير الكرة، إلى جانب عبدالناصر محمد، من أجل اكتساب خبرات إدارية تمهيدًا لتوليه المنصب بشكل كامل في المستقبل.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي إدارة الزمالك للاستعانة بأبناء النادي أصحاب الخبرات، ومنحهم الفرصة للعمل داخل المنظومة الإدارية والفنية خلال المرحلة المقبلة.

طارق حامد يشهد تتويج الزمالك بالدوري

وكان طارق حامد قد حرص على حضور المباراة الأخيرة للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا برفقة جون إدوارد، وهي المباراة التي شهدت تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، وسط احتفالات جماهيرية كبيرة داخل القلعة البيضاء.

اقرأ أيضا:

مجموعة مصر.. قرار مفاجئ من إيران بنقل معسكرها خارج أمريك

فرصة ذهبية للزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية 2029

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك طارق حامد الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
رياضة محلية

مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
عراك بالأيدي.. القصة الكاملة لمشاجرة وفدي المغرب والجزائر في اليونسكو |فيديو
شئون عربية و دولية

عراك بالأيدي.. القصة الكاملة لمشاجرة وفدي المغرب والجزائر في اليونسكو |فيديو
30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
مدارس

30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم
أخبار المحافظات

بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا