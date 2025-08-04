مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

دايجـو

0 5
14:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

2 2
00:00

ايفرتون

جميع المباريات

إعلان

كيف جعل جون إدوارد يوليو شهرا سعيدا لجماهير الزمالك؟

04:49 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 12 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 12 صورة
    أحمد شريف من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 12 صورة
    آدم كايد
  • عرض 12 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك2
  • عرض 12 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع في مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد إسماعيل لاعب زد
  • عرض 12 صورة
    محمد إسماعيل (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد إسماعيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح شهر يوليو بمثابة المنقذ لجماهير الزمالك، بعدما عرفت خلاله طريق الصفقات مرة أخرى، في ظل الخوف الكبير الذي انتابهم؛ لاحتياج الفريق للتدعيم في العديد من المراكز.

وأصبح جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، معشوق الجماهير البيضاء، بعدما نجح في إبرام العديد من الصفقات الهامة في مختلف المراكز.

صفقات الزمالك الصيفية

-مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر

-الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي

-عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو

-أحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو

-الفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر

-المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة

-أحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي

محمد إسماعيل لمدة خمس سنوات قادما من نادي زد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صفقات الزمالك صفقات الزمالك الصيفية عمرو ناصر مهدي سليمان آدم كايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)