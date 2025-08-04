كيف جعل جون إدوارد يوليو شهرا سعيدا لجماهير الزمالك؟

كتب ـ محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح شهر يوليو بمثابة المنقذ لجماهير الزمالك، بعدما عرفت خلاله طريق الصفقات مرة أخرى، في ظل الخوف الكبير الذي انتابهم؛ لاحتياج الفريق للتدعيم في العديد من المراكز.

وأصبح جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، معشوق الجماهير البيضاء، بعدما نجح في إبرام العديد من الصفقات الهامة في مختلف المراكز.

صفقات الزمالك الصيفية

-مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر

-الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي

-عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو

-أحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو

-الفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر

-المغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة

-أحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي

محمد إسماعيل لمدة خمس سنوات قادما من نادي زد