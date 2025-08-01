يبعدها عن الأضواء.. من هي زوجة أحمد حسن كوكا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد انتقاله لصفوف الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن لوهافر الفرنسي.

وبعيدًا عن حياته الكروية، يمتلك أحمد حسن كوكا حيازة زوجية هادئة مع زوجته البرتغالية ماريانا، والتي تتسم بالسرية.

من هي زوجة أحمد حسن كوكا؟

اللاعب صاحب الـ 31 عاماً تزوّج من فتاة برتغالية تُدعى ماريانا تعرف عليها خلال فترة احترافه بالدوري البرتغالي.

ورزق كوكا من زيجته بطفلين؛ حيث يُشارك اللاعب كل فترة وأخرى صورًا ترصد ملامح عن حياته العاطفية.

ويحرص كوكا دائما علي الاهتمام بتفاصيل عائلته ، حيث يقوم دائما بنشر صورا لهم عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، محتفلًا بالمناسبات الخاصة كحفل عيد الزواج وأعياد الميلاد