مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

أوجسبورج

- -
17:00

كريستال بالاس

مباريات ودية -أندية

فيردر بريمن

- -
15:00

هوفنهايم

مباريات ودية -أندية

أهلي جدة

- -
11:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

يبعدها عن الأضواء.. من هي زوجة أحمد حسن كوكا؟

03:11 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسن كوكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (5)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (1)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (3)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (7)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (2)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (4)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (8)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (6)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (10)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسم كوكا وزوجته (9)
  • عرض 15 صورة
    كوكا-يظهر-رفقة-زوجته-وأبنائه
  • عرض 15 صورة
    كوكا وزوجته
  • عرض 15 صورة
    كوكا وزوجته 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد انتقاله لصفوف الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن لوهافر الفرنسي.

وبعيدًا عن حياته الكروية، يمتلك أحمد حسن كوكا حيازة زوجية هادئة مع زوجته البرتغالية ماريانا، والتي تتسم بالسرية.

من هي زوجة أحمد حسن كوكا؟

اللاعب صاحب الـ 31 عاماً تزوّج من فتاة برتغالية تُدعى ماريانا تعرف عليها خلال فترة احترافه بالدوري البرتغالي.

ورزق كوكا من زيجته بطفلين؛ حيث يُشارك اللاعب كل فترة وأخرى صورًا ترصد ملامح عن حياته العاطفية.

ويحرص كوكا دائما علي الاهتمام بتفاصيل عائلته ، حيث يقوم دائما بنشر صورا لهم عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، محتفلًا بالمناسبات الخاصة كحفل عيد الزواج وأعياد الميلاد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسن كوكا وزوجته من هي زوجة أحمد حسن كوكا أحمد حسن كوكا كوكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان