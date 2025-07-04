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وسام أبو علي ينشر رسالة غامضة بشأن صفقة الزمالك المحتملة

03:04 م الجمعة 04 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

نشر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، رسالة غامضة بشأن مواطنه آدم كايد أحد صفقات الزمالك المحتملة.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن مسؤولي الزمالك أنهو اتفاقهم مع آدم كايد لاعب بريدا الهولندي، للانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الحالي.

وشارك وسام أبو علي صورته رفقة الفلسطيني ميشيل تيرمانيني لاعب الوكرة القطري، من أحد المطارات، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وسام أبو علي ينشر رسالة إلى آدم كايد_Easy-Resize.com

وأشار وسام أبو علي إلى آدم كايد في هذه "الستوري"، وكتب: "أراك قريبا".

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