الزمالك يفوز بثنائية على غزل المحلة وديًا

كتب- محمد عبدالهادي:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على نظيره غزل المحلة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، استعدادًا للموسم الجديد.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بنتيجة 2-1 وديًا، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.

وأحرز هدفي الزمالك كل من ناصر منسي في الدقيقة 52، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 72، بينما سجل هدف غزل المحلة الوحيد اللاعب المحترف سوليمانو الاندي في الدقيقة 24.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

محمد صبحي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – عمر جابر - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – ناصر ماهر – آدم كايد - شيكو بانزا – ناصر منسي