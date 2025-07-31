مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

فياريال

1 3
20:00

جنوى

مباريات ودية -أندية

روما

3 0
19:00

كاين

مباريات ودية -أندية

الزمالك

2 1
18:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يفوز بثنائية على غزل المحلة وديًا

08:37 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
  • عرض 3 صورة
    الزمالك وغزل المحلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على نظيره غزل المحلة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، استعدادًا للموسم الجديد.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بنتيجة 2-1 وديًا، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.

وأحرز هدفي الزمالك كل من ناصر منسي في الدقيقة 52، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 72، بينما سجل هدف غزل المحلة الوحيد اللاعب المحترف سوليمانو الاندي في الدقيقة 24.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

محمد صبحي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – عمر جابر - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – ناصر ماهر – آدم كايد - شيكو بانزا – ناصر منسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وغزل المحلة نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة مباراة الزمالك وغزل المحلة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان