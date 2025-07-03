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"قرفان ومصدوم هوية النادي بضيع".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

10:59 ص الخميس 03 يوليه 2025
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كتب- محمد خيري:

أبدى طارق يحيى نجم الزمالك السابق، غضبه الشديد من ما يحدث في الفترة الحالية داخل النادي الأبيض، قبل بداية الموسم الجديد.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "مستاء ومصدوم ومذهول (وقرفان) مما يحدث داخل نادي الزمالك، في ظل الاستعانة بشخصيات من خارج الزمالك مثل أيمن الرمادي ثم عبدالناصر محمد وحسن جمعة وغيرهم، من هؤلاء في تاريخ النادي، هل الزمالك "نضب من أبنائه؟".

وأضاف: "أبناء النادي صبروا كثيرا على الكوارث وكانوا يساندوا الزمالك طوال الفترة الماضية، فأين أبناء النادي من الفريق الأول، رحل عبدالواحد السيد ثم القباني وغيرهم، فأين هوية الزمالك، هوية النادي (بتروح) ، ما يحدث حاليا أمر غريب، واتحدث لمصلحة الزمالك ولا أريد العمل داخل النادي".

وأكمل: "مصدوم للغاية مما يحدث داخل نادي الزمالك، وهناك أمور خاطئة كثيرة، هوية النادي (بتضيع)، هل وصل النادي إلى الدرجة التي يستعين بها النادي بمدير كرة ومدربين مصريين من خارج النادي".

وواصل: "الزمالك لديه أفضل مدربين في مصر مثل مؤمن سليمان ومعتمد جمال وخالد جلال وغيرهم الكثير، وصلنا لمرحلة تردد واضح في تشجيع نادي الزمالك، مستغرب من اللي بيحصل في الزمالك، واحسن ناس اشتغلت في الكرة في مصر من نادي الزمالك، ومدربي النادي يعملون في الدول العربية والخليج".

وأتم: "مش للدرجة دي يا جماعة، ساكتين وبندعم، بس الموضوع ميوصلش للدرجة دي، الزمالك يتجه للتعاقد مع دكتور أجنبي، والله مش قادر اتكلم بسبب الوضع الحالي".

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