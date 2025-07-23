أول تعليق من عمرو السولية بعد انضمامه لسيراميكا كليوباترا

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي عمرو السولية، المنضم حديثًا لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا عن رضاه بخطوته الجديدة بعد رحيله عن صفوف الأهلي بالميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن سيراميكا كليوباترا حصوله على توقيع مع لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر، وذلك بعد قضاء 9 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء.

وفي أول تعليق لعمرو السولية بعد انضمامه لصفوف سيراميكا، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "اكس": "بسم الله نخوض دروبًا جديدة آملين من الله أن لا نتعثر، اللهم دروبًا تليق بعطائنا، ووصولاً يليق بجهدنا ورضًا بما قسمت لنا، وأن تنتهي خطواتنا بنهاياتٍ تُرضينا بإذن الله".

جدير بالذكر أن عمرو السولية خلال مشواره مع النادي الأهلي حصد 24 لقبًا، أ[رزها 8 بطولات دوري و4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب ثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.